(VIDEO) Así se vivieron los instantes de terror tras fatal accidente dentro de bus que se volcó

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un paseo que prometía una jornada de alegría terminó en tragedia para un grupo de adultos mayores que viajaba desde Pococí hacia San Carlos.

El autobús en el que se trasladaban volcó y dejó tres personas fallecidas, además de decenas de pasajeros afectados por el accidente.

Las imágenes grabadas por uno de los pasajeros muestran los angustiosos momentos que vivieron las personas dentro del bus, mientras algunas intentaban salir y otras pedían ayuda para quienes quedaron atrapados.

Pasajeros desesperados

En el video, uno de los pasajeros intenta tranquilizar a una mujer que permanece atrapada tras el vuelco. Mientras le asegura que pronto llegará la ayuda, otras personas procuran movilizarse para salir del autobús.

Le puede interesar: Confirman que Ted Bundy mató otra adolescente en Estados Unidos tras análisis de ADN

Las imágenes reflejan la desesperación de quienes intentaban auxiliar a las personas heridas en medio de la emergencia. En uno de los momentos más difíciles, un pasajero advierte que una mujer está prensada, mientras otros tratan de ayudarla a salir.

El accidente dejó tres víctimas mortales, identificadas en el reporte como Isabel, Ramona y Marina. Otros pasajeros requirieron atención médica y permanecieron en centros hospitalarios tras el vuelco.