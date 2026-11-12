(VIDEO) Asesinan a mujer en barbería frente a su hijo de 5 años

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

Salió a la luz el video que muestra cómo asesinaron a una mujer que se encontraba con su hijo de 5 años en una barbería ubicada en el sector de Purral de Goicoechea.

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Hecho ocurrió en horas de la tarde de este 11 de noviembre.

Video del ataque contra la mujer

Dos sujetos en motocicleta llegan al lugar, el que viaja de acompañante se baja del medio de transporte, se acerca al local, saca su arma y dispara contra la ahora fallecida en varias ocasiones.

Otra mujer también resultó herida producto de las detonaciones. Ella fue trasladada hasta la clínica de Coronado.

¿A qué se debe el asesinato?

Todo esto se debería a un ajuste de cuentas. Según la información de las autoridades, la fallecida tenía antecedentes por venta de drogas.

Con este caso, ya son 722 las personas que han sido asesinadas en el país este 2026.