Identifican a mujer asesinada frente a personas dentro de una barbería

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Angie Francinie Loría Araya, de 30 años, murió tras un ataque a balazos este miércoles en Purral de Goicoechea, San José.

La mujer acompañaba a su hijo de cinco años a una barbería del sector.

Según el reporte desde el lugar, dos sujetos en motocicleta habrían disparado contra ella cerca de las 3:10 p. m. Los vecinos indicaron que la víctima salió del local hacia una pulpería cercana antes del ataque.

Su hijo recibía un corte de cabello

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el niño permanecía en la barbería mientras le cortaban el cabello.

Las autoridades deberán precisar la secuencia de los hechos y las circunstancias del homicidio.

La Cruz Roja confirmó que sus paramédicos encontraron a una mujer adulta con múltiples impactos de bala y sin signos vitales.

Otra mujer requirió atención

Además, los socorristas atendieron a otra mujer por una crisis nerviosa y la trasladaron estable a la Clínica de Guadalupe. El reporte de Cruz Roja no confirmó heridas de bala en esta paciente.

Por su parte, agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo. Entretanto, oficiales de Fuerza Pública mantuvieron presencia en el lugar y custodiaron la escena del crimen.