(VIDEO) Asaltan carro en medio de una presa en San José

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Dos sujetos que viajaban en una motocicleta aprovecharon una presa para asaltar a los ocupantes de un carro en Hatillo, San José.

El hecho quedó registrado por la cámara de seguimiento de otro automóvil que circulaba por el sector. En las imágenes se observa cómo los sospechosos se acercan al vehículo, que permanecía detenido entre el tránsito.

Uno de los sujetos bajó de la motocicleta

Los dos hombres llegaron en una motocicleta hasta el carro de color champagne. Uno de ellos descendió del vehículo, mientras su acompañante permaneció sobre la motocicleta.

El segundo sujeto incluso giró la motocicleta para quedar preparado y escapar en contravía una vez que terminara el asalto.

Sospechoso sustrajo un objeto del vehículo

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El hombre que bajó de la motocicleta se acercó al automóvil y, en cuestión de segundos, sustrajo lo que aparenta ser un teléfono celular de una de las personas que estaba dentro.

Después de cometer el robo, regresó hacia la motocicleta y volvió a subir para escapar junto al otro sospechoso.

Las imágenes captaron toda la secuencia y ahora forman parte del registro del hecho.

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