Asesinan a balazos a hombre en vía pública

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Un hombre de 36 años murió a balazos durante la noche de este lunes en Jacó, Garabito, luego de que varias personas armadas le dispararan mientras se encontraba en un vehículo.

La víctima fue identificada con el apellido Chavarría, de nacionalidad nicaragüense. El hombre presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Los hechos ocurrieron después de las 11 p. m. en Jacó centro, específicamente en un sector conocido como Quebrada Bonita.

Según la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el sitio se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego. Poco después, los agentes localizaron al hombre fallecido dentro de un vehículo.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

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OIJ investiga posible ajuste de cuentas

En el sitio del homicidio, los agentes realizaron una inspección ocular y recolectaron indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

De acuerdo con los investigadores del OIJ de Jacó, por la forma en que ocurrieron los hechos se podría presumir que el homicidio estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas.

Sin embargo, esta es una hipótesis que forma parte de la investigación. Los agentes continúan con las diligencias para determinar el móvil del crimen.