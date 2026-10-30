(VIDEO) Asaltan a familia con niño pequeño en autoservicio de reconocido restaurante

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Imagínese esta escena: Estar en un restaurante tras una larga jornada de trabajo, pedir comida por el autoservicio para irse hacia su casa y que lleguen dos personas armadas y amenacen a su familia para abandonar el carro.

Bueno, eso no es un escenario hipotético, es una situación que le tocó vivir a una familia en un reconocido local de comidas rápidas en La Tropicana, en Alajuela.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El hecho quedó registrado en un video de seguridad. La fecha no se precisa, aunque la imagen en cámara muestra fecha del 8 de octubre. Muestra cómo los sospechosos se bajan de otro automóvil y apuntan con armas de fuego contra los ocupantes del carro que estaba en la fila para recibir su pedido.

En las imágenes se observa cómo los asaltantes amenazan al conductor y a su acompañante para obligarlos a salir del automóvil.

En medio de la situación, el conductor logra sacar de la parte trasera a un niño pequeño, quien aparentemente sería su hijo. La familia queda expuesta a la amenaza de los sujetos, y sale huyendo.

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Tras obligar a los ocupantes a abandonar el carro, los sospechosos se apoderan del vehículo y huyen del lugar.

Por el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de los responsables. Tampoco han trascendido detalles sobre el vehículo robado o posibles personas detenidas por este hecho.