Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un aparatoso accidente entre un vehículo y una motocicleta dejó un menor de edad fallecido en el sector de Volcán, Buenos Aires, Zona Sur.

Reporte de la Cruz Roja sobre el menor de edad fallecido

“En el lugar, los cruzrojistas abordaron a dos pacientes hombres. Un menor de aproximadamente 15 años, quien fue declarado sin signos vitales”, afirmó la Cruz Roja.

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Otro herido

También, cuerpos de emergencia encontraron en lugar a un hombre adulto, quien presentaba múltiples traumas y fue trasladado en condición crítica al hospital de Pérez Zeledón.

Video del accidente

El video que registró una cámara de seguridad mostró cómo se dio parte del accidente. Producto del choque, el vehículo se volcó, mientras que una de las víctimas salió expulsada de la motocicleta, hasta quedar a un lado de la vía.

Además, se pueden escuchar los gritos de terror de los presentes tras el violento impacto.