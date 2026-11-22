Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Un pastor despidió con un sentido mensaje a sus dos hijos, quienes murieron tras un fatal accidente que se presentó sobre avenida segunda, frente a Caja de Ande, en el distrito de Catedral, la madrugada de este 21 de noviembre.

¿Cómo se dio el accidente?

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, los hermanos viajaban en un automóvil cuando, por razones que aún están bajo investigación, el vehículo colisionó con otro carro que circulaba en el mismo sentido.

Otro más resultó herido

Tras el impacto, el automóvil de los hermanos salió proyectado y chocó contra un poste. Ambos murieron en el sitio, mientras que un tercer hombre que viajaba con ellos fue trasladado a un centro médico.

Pastor despide con un sentido mensaje a sus hijos

Las víctimas mortales del accidente son dos hermanos de apellidos Arce, de 25 y 27 años. Su padre, Rodrigo Arce, quien también es pastor, publicó un sentido mensaje de despedida ante la pérdida.

“Los amo hijos, siempre estarán en mi corazón. Le doy gracias a Dios por sus vidas”.

También compartió algunos pasajes bíblicos, como:

Salmo 34:18:

“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu”.

Jesús dijo en Juan 11:25:

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”.

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Caso se mantiene en investigación

Los cuerpos de los hermanos fueron trasladados a la Morgue Judicial para las autopsias. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.