Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

El abogado de quien en vida fue Camilo Rodríguez, Jorge Horacio Jiménez Aguilar, mostró una conversación que tuvo con el comunicador horas antes de morir.

Según el defensor, el periodista estuvo en su vivienda la noche de este 15 de noviembre, horas antes de que sicarios acabaran con su vida en Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32.

También puede leer: Abogado de Camilo Rodríguez revela última conversación con el periodista.

Video muestra de qué habló con Camilo Rodríguez

En el video de aproximadamente 19 segundos, se muestra cómo Rodríguez tiene como tema central los narcos. Aseguró que estos le llaman por teléfono.

Incluso dijo que tenía ‘prensado’ a uno de ellos.

Asesinato del periodista

El comunicador transitaba desde el sector de Guápiles hasta la capital. Aprovechando que su vehículo se detiene debido al congestionamiento vial en el sector, una motocicleta con dos ocupantes se le acerca y la persona que aparece con vestimenta negra, desenfunda su arma y le dispara en reiteradas ocasiones.

Posteriormente, le dieron vuelta al vehículo y desde el lado del acompañante, vuelven a disparar contra el comunicador.

Caso continúa en investigación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.