Brutal ataque con martillo: la razón que habría provocado la agresión a veterinaria

La muerte de unos gatos habría sido el detonante de la brutal agresión que sufrió la veterinaria Jennifer Brenes, de 30 años, dentro de su negocio en Guadalupe de Cartago.

El origen del conflicto

Según versiones preliminares, el sospechoso, de apellido Sosa, había contactado anteriormente a Brenes para que atendiera a unos gatos que se encontraban en malas condiciones.

La profesional los revisó y, debido a su estado, recomendó que fueran trasladados a un hospital veterinario. Los animales fueron llevados a ese centro y murieron poco después.

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La familia asegura que Brenes no se encontraba trabajando en ese hospital cuando los gatos fallecieron y que no hubo ningún procedimiento de su parte que provocara la muerte de los animales.

El sujeto la atacó en su negocio

El miércoles, el sospechoso ingresó a la veterinaria y atacó a Brenes con un martillo, golpeándola repetidamente en la cabeza. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Se trasladó al hospital

Varias personas acudieron al escuchar los gritos y lograron intervenir cuando el agresor intentaba escapar. Posteriormente, el hombre fue detenido y trasladado a un centro médico.

Brenes permanece internada en el Hospital Max Peralta de Cartago. Su familia informó que se encuentra estable, aunque sufrió fracturas en el cráneo y enfrenta importantes consecuencias físicas y psicológicas tras el ataque.

Ahora, sus familiares exigen que el caso avance ante las autoridades y que se haga justicia por la brutal agresión.