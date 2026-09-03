Al menos 31 estudiantes fueron trasladados este jueves a un centro hospitalario luego de presentar síntomas de una aparente intoxicación en la Escuela Gabriela Mistral, en La Guácima de Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense mantiene una emergencia activa en el centro educativo, donde varios menores presentaron vómitos, malestar estomacal y sudoración.

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La mayoría fue trasladada en condición amarilla

Según la Cruz Roja, al menos 31 estudiantes fueron llevados al hospital para recibir valoración y atención médica. La mayoría fue clasificada en condición amarilla, lo que significa que requiere atención urgente.

En el sitio permanecen ambulancias y personal de emergencia realizando valoraciones a otros estudiantes afectados.

Investigan posible intoxicación alimento en mal estado

De manera preliminar, la emergencia estaría relacionada con el consumo de un alimento, aparentemente queso en mal estado. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la causa de la afectación.

La información permanece en desarrollo y podría variar conforme avancen las evaluaciones médicas.

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