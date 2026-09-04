FOTOS: Hombre que atacó a veterinaria habría lanzado fuertes mensajes en su contra días antes

El hombre señalado de atacar brutalmente a martillazos a una veterinaria en Guadalupe de Cartago habría publicado, días antes de la agresión, varios mensajes en redes sociales en contra de la profesional.
Los comentarios habrían sido publicados el pasado 2 de septiembre desde una aparente cuenta de Facebook vinculada al sospechoso.
En una de las publicaciones, el hombre señalaba directamente a la veterinaria Jennifer Brenes y la responsabilizaba por la muerte de dos gatos, además de hacerle otros señalamientos relacionados con supuestas negligencias médicas.
“Tienen a una asesina de Doctora”, escribió el sospechoso en uno de los comentarios, en el que también aseguraba que la profesional habría dado “falsos diagnósticos” y administrado amoxicilina a los animales.
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Estas publicaciones habrían aparecido apenas dos días antes de que el hombre ingresara al establecimiento y atacara a Brenes con un martillo.
Según los videos, el sujeto golpeó a la veterinaria en la cabeza y posteriormente huyó del lugar, mientras varias personas acudieron en su auxilio.
La profesional sufrió lesiones de gravedad y se trasladó al Hospital Max Peralta de Cartago, donde permanece bajo atención médica.
Los comentarios corresponden a acusaciones realizadas por el sospechoso en redes sociales y no constituyen prueba de que las supuestas negligencias hayan ocurrido.
La agresión, mientras tanto, generó conmoción y ahora las autoridades deberán determinar las circunstancias que llevaron al ataque y las responsabilidades correspondientes.