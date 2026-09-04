FOTOS: Hombre que atacó a veterinaria habría lanzado fuertes mensajes en su contra días antes

El hombre señalado de atacar brutalmente a martillazos a una veterinaria en Guadalupe de Cartago habría publicado, días antes de la agresión, varios mensajes en redes sociales en contra de la profesional.

La señalaba por muerte de sus gatos

Los comentarios habrían sido publicados el pasado 2 de septiembre desde una aparente cuenta de Facebook vinculada al sospechoso.

En una de las publicaciones, el hombre señalaba directamente a la veterinaria Jennifer Brenes y la responsabilizaba por la muerte de dos gatos, además de hacerle otros señalamientos relacionados con supuestas negligencias médicas.

“Tienen a una asesina de Doctora”, escribió el sospechoso en uno de los comentarios, en el que también aseguraba que la profesional habría dado “falsos diagnósticos” y administrado amoxicilina a los animales.

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Los mensajes aparecieron antes del ataque

Estas publicaciones habrían aparecido apenas dos días antes de que el hombre ingresara al establecimiento y atacara a Brenes con un martillo.

Según los videos, el sujeto golpeó a la veterinaria en la cabeza y posteriormente huyó del lugar, mientras varias personas acudieron en su auxilio.

La profesional sufrió lesiones de gravedad y se trasladó al Hospital Max Peralta de Cartago, donde permanece bajo atención médica.

Señalamientos no son comprobados

Los comentarios corresponden a acusaciones realizadas por el sospechoso en redes sociales y no constituyen prueba de que las supuestas negligencias hayan ocurrido.

La agresión, mientras tanto, generó conmoción y ahora las autoridades deberán determinar las circunstancias que llevaron al ataque y las responsabilidades correspondientes.