Veterinaria agredida brutalmente lanza mensaje en redes sociales

Jennifer Brenes, veterinaria que sufrió una brutal agresión, lanzó un mensaje en sus redes sociales. La mujer apareció en una silla de ruedas.

Ella sufrió golpes con un martillo por parte de un sujeto, que la obligaron a pedir de manera desesperada auxilio a los vecinos de la zona. El hombre no le permitió tener tiempo de reacción y la atacó. Después de unos segundos en forcejeo, Brenes logró salir del local y ahí otras personas lograron defenderla y le propinaron una paliza al sospechoso.

Mensaje de la veterinaria en redes sociales

En sus historias de Instagram compartió un video con el mensaje:

Tomado del perfil de Instagram de Jennifer Brenes.

“Haremos justicia. Por mí y por ellos”, en referencia a sus pacientes, los animales.

Declaraciones van de la mano con las palabras que dio al Colegio de veterinarios:

“Como mujer y profesional, quiero hacer un llamado de alto a la violencia que se vive en el país. La violencia solo produce dolor. También como profesional quiero levantar la voz por mis pacientes, los animalitos quienes amo y por quienes estudié esta carrera, tener una mascota debe ser un acto de amor, pero también un acto de responsabilidad”, dijo Brenes.

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Sospechoso

Durante la tarde de este 4 de agosto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), intervinieron la vivienda del hombre sospechoso de agredir brutalmente a Jennifer Brenes, veterinaria, en Guadalupe de Cartago.

Como resultado del operativo, lograron detectar que cuatro gatos presentaban una condición de salud delicada, por lo que fueron trasladados para recibir atención inmediata.