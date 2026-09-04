Jennifer Brenes Obando se refirió a la brutal agresión que recibió por parte de un sujeto en las instalaciones de una veterinaria en Guadalupe de Cartago.

La mujer rompió en llanto al hablar sobre los golpes recibidos.

Declaraciones de la veterinaria

Video de: Colegio de Médicos Veterinarios

“Como mujer y profesional, quiero hacer un llamado de alto a la violencia que se vive en el país. La violencia solo produce dolor. También como profesional quiero levantar la voz por mis pacientes, los animalitos quienes amo y por quienes estudié esta carrera, tener una mascota debe ser un acto de amor, pero también un acto de responsabilidad”, dijo Brenes.

Anuncia acciones

Confirma 4 de agosto quedó firme la denuncia contra su agresor.

La veterinaria agradeció a las personas que mostraron solidaridad con ella y su familia.

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