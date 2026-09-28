Vehículo pesado con tres ocupantes cae al agua en Puntarenas

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Un vehículo pesado con tres ocupantes cayó al agua este lunes en el sector de La Angostura, en Puntarenas.

Así lo informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos en su canal oficial de difusión.

¿Qué sucede en el sitio?

La emergencia movilizó a equipos de la Estación Naval, la Estación de Puntarenas y la Estación de El Roble, junto con la Unidad de Rescate Acuático.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que el vehículo llevaba tres ocupantes, mismos que lograron salir del agua y están fuera de peligro.

Los equipos trabajan en el sitio para realizar las labores relacionadas con la extracción del vehículo.

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