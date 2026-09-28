Balacera desde motocicleta deja un herido en media carretera

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Un hombre de apellido Castro, de 36 años, resultó herido tras una balacera durante un ataque ocurrido en Guácimo, Limón.
Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó cerca de las 2:00 a. m., aunque los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:25 a. m.
De acuerdo con la información preliminar, Castro caminaba por la vía pública cuando un hombre que viajaba en una motocicleta se acercó, sacó un arma de fuego y disparó en su contra.
La víctima recibió un impacto de bala en el abdomen, por lo que requirió traslado a un centro médico para recibir atención.
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En el sitio, los agentes judiciales recolectaron cuatro casquillos de aparente arma 9 milímetros, los cuales serán analizados en los laboratorios de Ciencias Forenses.
El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con el responsable.