Vecina que macheteó a adulta mayor irá a prisión preventiva

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Fiscalía de Cartago ordenó medidas contra la mujer sospechosa de atacar a machetazos a una adulta mayor en San Rafael de Oreamuno, Cartago.

La sospechosa, de apellido Pineda, cumplirá cuatro meses de prisión preventiva, mientras es investigada por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de una vecina.

Ataque quedó grabado en video

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de setiembre, cuando la víctima, una mujer de apellido Gómez, de 66 años, fue atacada en plena vía pública.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que la sospechosa la agrede con un machete mientras la adulta mayor se encontraba en el suelo. La agresora también la patea antes de retirarse del lugar.

La víctima sufrió múltiples heridas de gravedad y permaneció internada por varios días.

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Vecinos aseguran que ya habían ocurrido otras agresiones

Tras el ataque, varios vecinos aseguraron que la sospechosa habría protagonizado otros episodios de amenazas y agresiones en la comunidad.

Algunos vecinos afirmaron que ya habían presentado denuncias anteriormente y señalaron que la mujer habría utilizado en otras ocasiones objetos como machetes y otras armas blancas para amenazarlos o agredirlos.

Hija de sospechosa permanecerá internada

Por este mismo caso, la hija de la sospechosa permanecerá durante un mes internada en el Centro de Atención para Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.

Durante ese periodo se le realizarán evaluaciones médicas para determinar el procedimiento que corresponda.