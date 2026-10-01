La hipótesis que se maneja sobre el menor asesinado a balazos

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos en Guácimo de Limón. El OIJ investiga el caso y, de acuerdo con la información brindada por las autoridades, una de las principales hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con disputas territoriales por drogas.

¿Por qué habrían asesinado al menor?

Según la información manejada por las autoridades, la vivienda donde ocurrió el ataque habría sido utilizada en algún momento para albergar a personas consumidoras de drogas. Esta situación es analizada como una posible relación con el ataque.

Además, las autoridades investigan una posible disputa territorial entre grupos vinculados con actividades relacionadas con drogas, debido a otros hechos violentos registrados recientemente en la misma zona.

Sin embargo, la causa del homicidio todavía no ha sido confirmada y forma parte de la investigación que realizan los agentes judiciales.

Llamaron al menor y le dispararon

El adolescente se encontraba dentro de una vivienda cuando, según los datos preliminares, fue llamado para salir. Tras intercambiar algunas palabras con quienes viajaban en un vehículo, desde el automóvil realizaron varios disparos.

Los sospechosos huyeron inmediatamente del lugar. Según la información brindada en el noticiero, al menos tres personas viajaban en el vehículo; dos fueron abordadas por las autoridades, mientras otra logró escapar.

Vecino lo trasladó a una clínica

Tras escuchar las detonaciones y los gritos de auxilio, varios vecinos salieron para ayudar al joven. Ante la demora de la ambulancia, uno de ellos decidió trasladarlo en su vehículo hasta una clínica cercana.

El adolescente llegó en condición crítica y, aproximadamente diez minutos después, fue declarado fallecido.

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Violencia golpea a Guácimo

El homicidio ocurrió a unos 200 metros de otro ataque registrado días atrás, en el que un joven de 24 años murió baleado y su pareja resultó herida.

De acuerdo con las cifras, con este caso Guácimo suma 20 homicidios en lo que va del año. Además, se contabilizan 28 asesinatos en la provincia de Limón durante los últimos 15 días.

El OIJ continúa con la investigación para determinar quiénes participaron en el crimen y esclarecer el móvil del asesinato.