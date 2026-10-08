Tragedia: muere árbitro en medio combate de lucha libre en México

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Un histórico árbitro murió mientras hacía su labor en medio de un combate de lucha libre. El hecho sucedió en la lona del Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, en Pachuca, México.

¿Qué sucedió?

La función tenía como combate estelar El Hijo de Fishman vs. Máscara Sagrada NG. Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, era el juez de pelea.

Pineda quedó involucrado en una acción habitual del espectáculo y ya no volvió a levantarse. El Búho recibió varios castigos físicos como parte de la pelea, entre los que destaca un martinete o pile driver, según versiones difundidas después del combate.

Supuesto martinete que le hicieron al árbitro. Imagen tomada de: Diario Récord.

Luego de la maniobra que le aplicaron, “El Búho” no reaccionó, por lo que los participantes detuvieron la lucha y solicitaron asistencia médica.

Cuando los paramédicos atendieron al árbitro, confirmaron que ya no tenía signos vitales.

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Video de algunos castigos que recibió el árbitro

Wrestler in Mexico slams 75-yo referee into the ring during main event — killing him



The wrestler was arrested at the scene and now faces 5 to 15 years for involuntary manslaughter pic.twitter.com/M7d6KzcN9U — RT (@RT_com) October 8, 2026

Detenido por esta causa

La muerte del árbitro activó la intervención de las autoridades, provocando la detención de El Hijo de Fishman, quien quedó a disposición del Ministerio Público como sospechoso de homicidio culposo.

De momento, no se tienen claras las razones de su fallecimiento. Estudios médico-forenses deberán determinar la causa de su muerte y si existe relación con la función de lucha libre.

Con información de: Infobae.