Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Ya quedó definida la fecha en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizará el pago de aguinaldo a los jubilados.

¿En qué fecha la CCSS pagará el aguinaldo a pensionados?

El próximo 28 de noviembre. En total distribuirán más de 136 mil millones de colones a quienes reciben pensión.

El monto total del aguinaldo registra un aumento del 8% durante este 2026.

Llamado de atención

La CCSS hizo un llamado a tener precaución al retirar dineros de cajeros y bancos.

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