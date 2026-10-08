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Ya quedó definida la fecha en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realizará el pago de aguinaldo a los jubilados.
El próximo 28 de noviembre. En total distribuirán más de 136 mil millones de colones a quienes reciben pensión.
El monto total del aguinaldo registra un aumento del 8% durante este 2026.
La CCSS hizo un llamado a tener precaución al retirar dineros de cajeros y bancos.
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