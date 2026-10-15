Tragedia internacional: Colapsa techo de escuela y mueren 32 niños

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Una verdadera tragedia tuvo lugar en Pakistán luego de que se produjera un colapso del techo de una escuela, que dejó decenas de víctimas mortales.

Entre ellas 32 alumnos menores de edad y un profesor, según la información inicial sobre la tragedia.

Datos importantes sobre el accidente

La mayoría de los estudiantes fallecidos tenían entre 4 y 14 años, indicaron representantes de la escuela y hospitales a cadenas internacionales de noticias. La víctima de fallecidos ascendió a 33, con un profesor entre ellas.

Los equipos de emergencia trasladaron a los sobrevivientes a un hospital local para recibir atención médica, mientras las autoridades investigan las causas del derrumbe.

¿A qué atribuyen el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, las autoridades atribuyen el colapso a la debilidad de la estructura, relacionada con una sobrecarga de obras. Además, el propietario del centro educativo fue detenido.

Familiares de los estudiantes denunciaron que algunos alumnos habían advertido previamente sobre los daños en el edificio.

Le puede interesar: Fatal accidente deja un muerto y un herido crítico

Los derrumbes de techos y edificios son frecuentes en Pakistán, donde las deficiencias en las normas de seguridad y el uso de materiales de construcción de mala calidad figuran entre los factores asociados con este tipo de incidentes.

En junio de este año, más de una decena de niños murieron tras el colapso del techo de un centro de apoyo escolar en Lahore, ciudad ubicada en el este del país.