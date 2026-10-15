Fatal accidente deja un muerto y un herido crítico

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Un muerto y una persona en condición crítica, ese es el saldo de un fatal accidente de tránsito que ocurrió la tarde de este jueves 15 de octubre en Guanacaste.

Los hechos ocurrieron en el sector de Nacascolo, Liberia. Según reportó la Cruz Roja Costarricense habría una buseta y un vehículo involucrados.

¿Qué fue lo que sucedió?

Las autoridades recibieron el reporte de la emergencia a las 1:57 p. m. y desplazó una unidad básica al sitio para atender a las víctimas.

Al llegar, los socorristas abordaron a dos hombres adultos. Uno presentaba múltiples lesiones y no tenía signos vitales, mientras que el segundo requería atención urgente.

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Al sobreviviente lo trasladaron al Hospital de Liberia para recibir atención médica.