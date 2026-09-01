Tiktoker había recibido amenazas previo a su asesinato

Se dio a conocer que Francisco Gordon Cruz, tiktoker, que murió tras un ataque a balazos mientras hacía una transmisión en vivo, recibió amenazas previo a su asesinato.

Al menos tres sujetos lo interrumpieron mientras se encontraba al frente de su casa y de un disparo en la cabeza, le causaron la muerte.

¿Qué amenazas recibió el tiktoker?

Con el paso de las horas ha trascendido el detalle de que recibió algunas amenazas, sobre todo por denunciar problemas con la construcción de una ruta nacional que comunica Siquirres con el embarcadero de Barra de Parismina.

También puede leer: Tiktoker fue asesinado en media transmisión en vivo.

Además, familiares suyos en el pasado fueron víctimas de homicidio, por lo que no se descarta que su muerte tuviera relación con una venganza contra su familia por hechos vinculados a actividades delictivas.

Pasado de Francisco Gordon

En el pasado, este peón bananero e influencer tuvo algún tipo de incidencia criminal; luego se reformó y le dio voz a su comunidad por medio de redes sociales, lo que hizo que ganara mucho cariño entre los vecinos.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.