Tiktoker fue asesinado en media transmisión en vivo

Un reconocido tiktoker de la zona de Siquirres resultó asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo. Sujetos en motocicleta lo interrumpieron mientras se encontraba al frente de su casa y, con varios disparos en la cabeza, le causaron la muerte.

¿Quién era el tiktoker?

Se trata de Francisco Gordon Cruz, conocido como “Rasta”. Él realizaba contenido alrededor de denuncias por anomalías en los servicios públicos y la comunidad.

Datos sobre Francisco Gordon

En el pasado, este peón bananero e influencer tuvo algún tipo de incidencia criminal; luego se reformó y le dio voz a su comunidad por medio de redes sociales, lo que hizo que ganara mucho cariño entre los vecinos.

Además, familiares suyos en el pasado han sido víctimas de homicidio, por lo que no se descarta que su muerte tuviera relación con una venganza contra su familia por hechos vinculados a actividades delictivas.

Detalle revelador

Durante las últimas horas ha trascendido el detalle de que recibió algunas amenazas, sobre todo por denunciar problemas con la construcción de una ruta nacional que comunica Siquirres con Parismina.

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