¿Tiene un negocio propio? Programa estadounidense abre convocatoria para emprendimientos ticos

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Los emprendedores costarricenses tienen una nueva oportunidad para llevar sus negocios más allá de las fronteras mediante el programa Young Leaders of the Americas Initiative (YLAI), que abrió su convocatoria para 2027.

La iniciativa busca apoyar a empresarios jóvenes mediante conexiones internacionales, intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración con emprendedores de otros países.

Uno de los costarricenses que participó en el programa es Luis Montes, fundador de Plymouth Costa Rica, una academia de idiomas.

Montes explicó que su experiencia le permitió establecer una alianza con una academia en San Diego, California, además de construir una red de emprendedores de diferentes países con quienes todavía comparte ideas y oportunidades de negocio.

El empresario destacó que las conexiones generadas durante el programa continúan incluso después de finalizar la experiencia.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 35 años.

Ser ciudadanos y residentes de Costa Rica.

Liderar un negocio o emprendimiento con fines de lucro desde hace al menos dos años.

Tener dominio del inglés.

Contar con disponibilidad para viajar a Estados Unidos entre junio y julio de 2027.

Las personas interesadas pueden consultar todos los requisitos y completar su solicitud en el sitio oficial

La fecha límite para presentar las postulaciones es el 8 de noviembre de 2026.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.