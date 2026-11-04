Cartaginés anuncia la preventa de entradas para la final de Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Club Sport Cartaginés dio a conocer los detalles para la compra de entradas del partido de ida de la final de la Copa Centroamericana ante Liga Deportiva Alajuelense.

La preventa comenzará el miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el dia 18. Se realizará de manera presencial en las oficinas del estadio José Rafael “Fello” Meza.

Tendrán prioridad los aficionados que hayan comprado entradas para los partidos de Cartaginés como local durante la actual edición del torneo. El club verificará esta información mediante sus registros de venta.

Además, quienes adquirieron boletos físicos para los últimos dos encuentros del equipo en el campeonato nacional podrán presentarlos como respaldo para acceder a la compra.

Cada persona deberá presentar su documento de identidad y podrá adquirir un máximo de tres entradas. Los precios de las diferentes localidades serán anunciados en los próximos días.

Una vez finalizado el periodo de preventa, Cartaginés habilitará la venta general a través de su sitio web oficial.

El equipo brumoso buscará contar con el respaldo de su afición en el estadio José Rafael “Fello” Meza para el primer compromiso de la serie final.

Escrito por: Daniel Palma Durán