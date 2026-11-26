Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Los constantes sismos en el territorio nacional y los terremotos a nivel internacional han generado en cierta población una fobia.

Ante esto, una psicóloga clínica explicó, en redes sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cómo funciona el cerebro al momento en que se da un evento de este tipo y consejos para regular los nervios.

¿Cómo funciona el cerebro al momento en que se da un sismo?

Según la psicóloga clínica del Hospital San Juan de Dios:

“El tálamo es un centro donde llega toda la información sensorial y esa información sensorial el tálamo lo que hace es distribuirla al resto del cerebro. Entonces aquí se activa la amígdala y la amígdala lo que hace es generar una respuesta de miedo muy intensa, que lo que hace es que encienda un sistema de alerta, generando que la parte prefrontal del cerebro no trabaje en ese momento para regular la parte emocional”.

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Añade que, al tener este miedo tan intenso, la persona puede llegar a no regularse y solo pensar en buscar cómo ponerse a salvo.

¿Qué hacer para regular los miedos al momento en que se presentan los sismos?

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