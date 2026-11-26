Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) reportó un enjambre sísmico en la Zona Norte de nuestro país.

Marino Protti, experto de la institución, dio detalles del fenómeno.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), un enjambre es:

“Cuando se observan muchos terremotos en un área relativamente pequeña, que no se ajustan al patrón de una secuencia de sismo principal-réplicas.”

¿Qué dijo Marino Protti?



“Se reportaron tres sismos sentidos por la población en la Región de Zarcero, Palmira y San Carlos. Estos tres eventos responden a un enjambre sísmico que se está presentando desde tempranas horas de ayer y continúa el día de hoy”.

Afirma que localizaron alrededor de 40 eventos y toda esta actividad corresponde a una falla local.

Acá puede ver la publicación.

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