Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Minutos antes de que se hiciera público el video del asesinato de Camilo Rodríguez, un testigo del atentado narró los últimos segundos de vida del periodista.

Esta persona trabaja cerca de Ruta 32, Santo Domingo de Heredia, lugar donde se dio el atentado contra el comunicador.

Afirma haber escuchado los balazos

Testigo afirma haber escuchado los balazos que acabaron con la vida del periodista. Luego del hecho, acudieron a las cámaras del establecimiento donde trabaja.

Narra los últimos segundos de vida de Camilo Rodríguez

“Ahí se ve los dos maes en moto, llegan atrás del carro, parquea el carro y los maes se arriman y en la ventana del conductor vinieron y le pegaron como tres plomazos y dieron vuelta de la moto para el lado del acompañante, y le volvieron a pegar otros plomazos”.

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¿Y qué pasó después?

Según informó, los ocupantes de la moto dieron la vuelta al vehículo y se fueron en dirección hacia San José. De momento, autoridades no reportan personas detenidas vinculadas a este caso.

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