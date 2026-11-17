Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Camilo Rodríguez tenía prevista una reunión con un privado de libertad en el CACCO este jueves 19 de noviembre. Sin embargo, asesinaron al periodista el lunes 16, tres días antes del encuentro, el cual aún estaba pendiente de autorización.

Según informó Noticias Repretel, fuentes consultadas señalaron que el recluso pretendía proporcionarle información sobre presuntos casos de corrupción relacionados con dos exfuncionarios del Poder Judicial.

Solicitud de Camilo Rodríguez al CACCO.

¿Qué buscaba la reunión de Camilo Rodríguez?

Una abogada que representa al privado de libertad presentó la solicitud de ingreso el pasado 12 de noviembre.

La gestión pedía una visita extraordinaria para que Rodríguez conversara con su representado en compañía de ella.

Además, el documento describía el encuentro como una comunicación personal.

Excluía entrevistas periodísticas, grabaciones, fotografías y recorridos para documentar las condiciones del centro penitenciario.

Adaptación Social mantenía la solicitud en valoración

La directora de Adaptación Social confirmó a Noticias Repretel que la institución todavía analizaba la petición cuando ocurrió el asesinato.

Asimismo, aclaró que desconocía cualquier propósito adicional al señalado en el escrito presentado por la abogada.

El OIJ y la Fiscalía de Heredia investigan el homicidio.

La información difundida no establece que exista una relación confirmada entre el crimen y la conversación que Rodríguez pretendía mantener.

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