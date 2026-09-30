Ministerio de Hacienda lanza mensaje de alerta por notificaciones urgentes

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

El Ministerio de Hacienda lanzó una alerta a la ciudadanía por mensajes que utilizan textos urgentes para hacerse pasar por funcionarios de la institución y solicitar a los contribuyentes realizar determinadas gestiones.

¿Qué dice el ministerio?

Hacienda aclaró que no utiliza mensajes urgentes para solicitar a los contribuyentes resolver trámites, exoneraciones, saldos a favor o gestiones tributarias.

La institución también advirtió sobre frases como “responda ya” o “apruebe de inmediato”, las cuales pueden ser señales de un intento de fraude.

Además, Hacienda señaló que no envía correos electrónicos, mensajes por WhatsApp ni realiza llamadas para solicitar declaraciones pendientes, renovación de datos o firmas digitales.

La institución recordó que sus funcionarios no solicitan datos personales, claves, información de cuentas bancarias ni accesos remotos a computadoras o teléfonos.

Ante este tipo de comunicaciones, Hacienda recomienda no actuar bajo presión, revisar el mensaje con calma y verificar cualquier información mediante los canales oficiales.