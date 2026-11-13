Suspensión de vuelos en Estados Unidos genera problemas en Costa Rica

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Este viernes 13 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender las operaciones de salida en todos los aeropuertos de Estados Unidos.

La medida puntualiza que “todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer suspendido en tierra hasta nuevo aviso”.

¿A qué corresponde la medida?

La medida responde a circunstancias extraordinarias y razones de seguridad, según informó la institución.

Detalles de la medida en Estados Unidos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que la situación estaría relacionada con un problema de comunicación que afectó a todos los centros de control del tráfico aéreo del país.

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Afectación

Aeropuerto de Guanacaste

El Aeropuerto Guanacaste, en el reporte de las 4:15 p.m., indica que cuentan con 5 vuelos en plataforma y 2 vuelos pendientes de arribo.

“Actualmente, nos mantenemos a la espera de las indicaciones de las aerolíneas respecto a la salida de los vuelos con destino a Estados Unidos. Asimismo, los vuelos con destino a Canadá permanecen a la espera de actualizaciones operativas”, añadió el Aeropuerto de Guanacaste.

Para el sábado 14 de noviembre se encuentran programados 23 vuelos en el itinerario.

Aeropuerto Juan Santamaría

Para la tarde y noche del viernes 13 de noviembre, tenían previsto la llegada de 6 vuelos y la salida de 4 vuelos en la terminal aérea.

Las operaciones se encuentran sujetas al levantamiento de la suspensión de despegues en los Estados Unidos.

Información en desarrollo.

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