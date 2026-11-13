Ordenan la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos

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La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender las operaciones de salida en todos los aeropuertos de Estados Unidos.
La medida responde a circunstancias extraordinarias y razones de seguridad, según informó la institución.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que la situación estaría relacionada con un problema de comunicación que afectó a todos los centros de control del tráfico aéreo del país.
La FAA indicó que todos los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso.
La suspensión es considerada una medida extremadamente inusual en Estados Unidos.
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Con información de: Telemundo.