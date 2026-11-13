Ordenan la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes 13 de noviembre suspender las operaciones de salida en todos los aeropuertos de Estados Unidos.

¿A qué corresponde la medida?

La medida responde a circunstancias extraordinarias y razones de seguridad, según informó la institución.

Detalles de la medida en Estados Unidos

El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que la situación estaría relacionada con un problema de comunicación que afectó a todos los centros de control del tráfico aéreo del país.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

La FAA indicó que todos los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso.

La suspensión es considerada una medida extremadamente inusual en Estados Unidos.

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Con información de: Telemundo.