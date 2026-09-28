Suspenden rifa de carros de lujo en Tik Tok: este fue el mensaje

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Surge una nueva noticia sobre la rifa de carros de lujo en Tik Tok. Noticias Repretel realizó una investigación sobre estos sorteos, que mueven millones de colones.

Los participantes pueden comprar un número por aproximadamente ₡4.000 y optar por vehículos de alta gama, motocicletas y otros premios.

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Comunicado del grupo encargado de la rifa

El grupo encargado de la rifa emitió un comunicado para toda su comunidad y participantes del sorteo. Tomaron decisiones para la actual edición (Toyota Prado + Toyota Yaris 2019).

Señalan que en las últimas horas llegaron a ser objeto de revisiones y señalamientos por parte de las autoridades competentes.

“Ante esta situación, y priorizando ante todo la paz social, la legalidad y el respeto hacia ustedes que han confiado en nuestro trabajo, hemos decidido hacer una pausa en nuestras operaciones y reembolsar el 100% de los fondos recibidos a todos los participantes de esta edición“, dijo el usuario “autosorteos506“.

Iniciaron el proceso de reembolso total para cada una de las personas que adquirieron tiquetes para esta edición.

Proceso de devolución

Solicitan que cada participante se comunique directamente con el grupo para validar su comprobante y procesar su devolución. Todo esta gestión deberá hacerse por el correo: [email protected].