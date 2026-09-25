Rifan carros de lujo en TikTok por ₡4.000: así funciona el millonario negocio

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Las rifas de carros de lujo en TikTok y otras redes sociales se han convertido en un negocio que mueve millones de colones mediante la venta de números.

Los participantes pueden comprar un número por aproximadamente ₡4.000 y optar por vehículos de alta gama, motocicletas y otros premios.

Hacienda ya ubicó a los organizadores

El Ministerio de Hacienda confirmó a Noticias Repretel que ya notificó a personas que realizan estas rifas.

Según la institución, algunos aparecen registrados como talleres mecánicos, aunque esa actividad no corresponde con los sorteos que promocionan.

Además, Hacienda adquirió números de algunas rifas para recopilar evidencia y documentar los casos.

La institución también indicó que los organizadores deben declarar y pagar IVA e impuesto sobre la renta por las ganancias obtenidas.

Rifas pueden generar millones

Hacienda explicó que una rifa con 10.000 números a ₡4.000 puede generar hasta ₡40 millones.

En ese escenario, el IVA alcanzaría ₡5,2 millones por cada rifa, según el ejemplo presentado por la institución.

Además, Hacienda señaló que puede revisar operaciones desde 2022, por lo que los cobros tributarios podrían incluir periodos anteriores.

También analizan posibles sanciones

La Junta de Protección Social informó que analiza estos casos y determina las acciones correspondientes cuando detecta rifas no autorizadas.

Por ahora, la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia indicó que no tramita una causa penal por estos casos, aunque podrían presentarse denuncias posteriormente.

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