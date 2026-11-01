Suspenden importante programa de visas

Fecha de publicación: 1 de November de 2026

Fecha de modificación: 1 de November de 2026

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos frenó la resolución judicial que obligaba al secretario de Estado, Marco Rubio, a reactivar un importante programa de visas.

¿Cuál programa de visas queda suspendido temporalmente?

El Programa de Visas de Diversidad para el año fiscal 2027, conocido popularmente como la lotería de visas o Green Card Lottery. Por ahora, queda en suspenso la orden que exigía abrir las inscripciones a más tardar el 1 de noviembre.

Este programa de inmigración ha permitido otorgar hasta 55 mil visas al año a personas de países que registran bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos.

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¿Por qué se tomó esa decisión?

Un panel de tres jueces dictaminó que la administración federal no tiene la obligación de reactivar inmediatamente el programa de inmigración.

Los magistrados determinaron por unanimidad que el bufete privado Red Eagle Law no tiene la legitimación legal suficiente para presentar una demanda y exigir la reapertura del programa.

Sostienen que la ley federal de 1990 creó el Programa de Visas de Diversidad para fomentar la inmigración y no para generar ingresos a los bufetes privados.

Contexto del caso

El pasado 14 de octubre, la jueza federal Jinsook Ohta, del tribunal de San Diego, ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, retomar el proceso de la lotería de visas correspondiente al año fiscal 2027. La resolución establecía que el Departamento de Estado debía publicar las fechas oficiales de inscripción antes de la medianoche del 15 de octubre.

Además, las autoridades tenían que comunicar antes del 19 de noviembre quiénes habían sido seleccionados y continuar con el trámite de las solicitudes hasta completar la cantidad de visas disponibles.

La jueza consideró que el programa debía mantenerse porque está establecido en una ley federal. También tomó en cuenta que la suspensión estaba afectando económicamente al bufete Red Eagle Law, que presentó la demanda.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos apeló esa orden y el 29 de octubre consiguió que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendiera su cumplimiento.

Esto significa que las personas interesadas deberán esperar nuevas disposiciones. Por ahora no existe una fecha confirmada para la apertura de las inscripciones.

Con información de: La Nación.