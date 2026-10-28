Imponen nuevo requisito a quienes viajen hacia los Estados Unidos

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron a conocer un nuevo requisito para todos los pasajeros aéreos que tomen un vuelo internacional con destino a Estados Unidos o que hagan escala en dicho país.

La medida empieza a regir a partir de las 11:59 p.m. de 3 de noviembre de 2026, hora del este de los Estados Unidos.

¿Cuál es la medida para quienes viajen a los Estados Unidos?

Exigen que las personas que lleguen a la nación norteamericana presenten una declaración firmada que haga constar que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al embarque en un vuelo hacia Estados Unidos.

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¿Por qué establecen esta normativa?

La medida se establece como una acción de salud pública para reducir el riesgo de que el ébola se introduzca en Estados Unidos a través de los viajes aéreos.

Los pasajeros que no cuenten con esta documentación no podrán abordar un vuelo hacia el país norteamericano.

Papel de las aerolíneas

Las aerolíneas o los operadores de aeronaves deben implementar un proceso para recopilar y conservar esta declaración jurada de los pasajeros, ya sea en formato digital o en papel. Los CDC han publicado una versión en PDF rellenable de la certificación para uso de las aerolíneas.

Importante.

Además, según aclaran los CDC, brindar información falsa o engañosa intencionadamente puede acarrear multas y penas de prisión.

Con información de: CDC