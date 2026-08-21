Suspenden clases en 145 centros educativos para este viernes

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que 145 centros educativos mantendrán suspendidas las lecciones este viernes 21 de agosto, debido a las condiciones provocadas por las lluvias que afectan distintas zonas del país.

La cifra aumentó de 105 a 145 centros luego de un nuevo monitoreo realizado por las Direcciones Regionales de Educación (DRE), principalmente en sectores de Guápiles, Turrialba y Zona Norte-Norte, donde las condiciones obligaron a ampliar las restricciones de acceso.

Según el MEP, la suspensión busca garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas.

¿Dónde están los centros educativos?

De acuerdo con el reporte del Ministerio, los centros con lecciones suspendidas se distribuyen de la siguiente manera:

Guápiles: 85 centros

85 centros Sarapiquí: 39 centros

39 centros Turrialba: 12 centros

12 centros Limón: 4 centros

4 centros Zona Norte-Norte: 4 centros

4 centros Sula: 1 centro

En todos los casos, el cierre es parcial.

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El personal técnico de las DRE continúa realizando inspecciones en los centros educativos para verificar las condiciones de la infraestructura, las vías de acceso y los alrededores.

El MEP indicó que donde no exista riesgo se autorizará el regreso a clases, mientras que en los lugares donde se mantengan las afectaciones la suspensión continuará hasta nuevo aviso.

Las Direcciones Regionales seguirán informando cualquier cambio en las condiciones de los centros bajo su jurisdicción.