Autobús con pasajeros termina en una cuneta en la General Cañas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que atiende una emergencia de última hora con un autobús, en la Ruta 1, precisamente en la General Cañas cerca del Centro de Convenciones.

Según indicaron en su canal de WhatsApp, el hecho ocurrió en Belén, 500 metros rumbo a San José desde el Centro de Convenciones.

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¿Qué fue lo que pasó?

El reporte preliminar indica que se trataría de un autobús de la línea que conecta a San José y Alajuela, que terminó metido en una cuneta con todo y pasajeros a bordo.

De momento, solo se reportan daños materiales. Bomberos ya está en la escena y cualquier actualización brindará el reporte correspondiente.

El incidente mantiene un carril con circulación limitada, por lo que lo más probable es que se produzcan presas en la zona.