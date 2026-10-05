Supermercado vendía producto robado en botellas

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Lo que para muchos clientes parecía una compra común, como adquirir arroz, frijoles o refrescos, en realidad escondía un negocio ilegal.

Las autoridades descubrieron que en un supermercado de Siquirres se comercializaba combustible que, presuntamente, era extraído de manera ilícita del poliducto de Recope.

Investigación se inició en marzo

La investigación comenzó en marzo, tras recibir información que alertó a las autoridades sobre la aparente operación de una organización dedicada al robo y venta de hidrocarburos.

Este lunes se realizaron al menos siete allanamientos en diferentes puntos y se detuvieron 8 personas, además de sumarse intervenciones efectuadas durante el fin de semana.

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Utilizaban viviendas y apartamentos

De acuerdo con las autoridades, la estructura utilizaba casas y apartamentos para almacenar el combustible robado, una situación que representaba un riesgo para vecinos y comunidades.

Los investigadores explicaron que, en algunos casos, las propiedades donde se instalan tomas ilegales se alquilan, lo que dificulta el seguimiento y permite que personas vinculadas a las organizaciones retomen la actividad ilícita incluso después de operativos policiales.

Continúan las investigaciones

El caso sigue bajo investigación para determinar el alcance de las operaciones y la posible participación de más personas en esta red dedicada al robo de combustible y su comercialización ilegal.