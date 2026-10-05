Policías bajan a golpes a hombre de su vehículo en plena carretera

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios policías bajan de manera violenta a un hombre de su vehículo, en la radial Santa Ana.

Policías lo detuvieron

Según la información compartida, se trataría de una detención policial, aunque hasta el momento no se conocen las razones que llevaron a los oficiales a intervenir al hombre de esta manera.

Ocurrió frente al proyecto Gol

El incidente ocurrió en Alajuela, San Rafael, sobre la radial Santa Ana-Belén, frente al proyecto Gol.

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El video se grabó por una de las personas que transitaba por la zona y posteriormente se difundió en redes sociales.

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