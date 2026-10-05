Policías bajan a golpes a hombre de su vehículo en plena carretera

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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que varios policías bajan de manera violenta a un hombre de su vehículo, en la radial Santa Ana.
Según la información compartida, se trataría de una detención policial, aunque hasta el momento no se conocen las razones que llevaron a los oficiales a intervenir al hombre de esta manera.
El incidente ocurrió en Alajuela, San Rafael, sobre la radial Santa Ana-Belén, frente al proyecto Gol.
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El video se grabó por una de las personas que transitaba por la zona y posteriormente se difundió en redes sociales.
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