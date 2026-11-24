Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El cielo de este martes 24 de noviembre ofrecerá un espectáculo especial: la Superluna del Castor, un fenómeno que permitirá observar la Luna llena con un tamaño aparente mayor y más brillo de lo habitual.

Esta será la primera de tres superlunas consecutivas. El fenómeno ocurre cuando la Luna llena coincide con su cercanía al punto de la órbita más próximo a la Tierra, conocido como perigeo.

¿A qué hora podrá verla en Costa Rica?

En Costa Rica, el fenómeno será visible durante las primeras horas de la noche. Según los horarios suministrados, la fase penumbral comenzará a las 6:41 p. m., mientras que el máximo está previsto para las 8:44 p. m.

La fase penumbral finalizará a las 10:47 p. m. de este martes.

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¿Se necesita algún equipo especial?

No. La Luna podrá observarse a simple vista, sin necesidad de telescopios ni equipos especializados.

El fenómeno será visible en Centroamérica, América del Sur, zonas occidentales de África y Europa, así como en el sur y el este de América del Norte.