Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un hombre de apellido Junes, de 26 años, murió tras recibir múltiples balazos mientras conducía un vehículo junto a su pareja sentimental en Pradera 1, Paquera, Puntarenas.

El homicidio ocurrió pasadas las 10 p. m. de este lunes, cuando, según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta interceptaron el carro por el lado del conductor y dispararon en varias ocasiones.

Sospechosos huyeron en motocicleta

Junes falleció en el sitio debido a las heridas por proyectil de arma de fuego que presentaba en distintas partes del cuerpo. Su cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Los agentes recolectaron indicios balísticos en la escena y los enviaron a los laboratorios forenses para su análisis.

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Además, este martes realizaron una reinspección del vehículo en el que viajaba la víctima como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio.

El OIJ mantiene la investigación para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.