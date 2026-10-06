WhatsApp dejará de funcionar en múltiples celulares a partir este 7 de octubre

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

WhatsApp dejará de funcionar a partir de este 7 de octubre de 2026 en los celulares Android que no puedan actualizarse a Android 6.0 o una versión posterior.

La medida afecta principalmente a equipos antiguos que dejaron de recibir actualizaciones oficiales de sus fabricantes.

¿Cuáles celulares podrían verse afectados?

Entre los modelos que podrían quedar fuera de compatibilidad se encuentran:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite. Motorola: Moto G de primera generación y Moto E de primera generación.

Moto G de primera generación y Moto E de primera generación. LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini. Sony: Xperia Z y Xperia SP.

En el caso de LG, varios de estos equipos no lograron superar Android 5.1 mediante actualizaciones oficiales, por lo que podrían quedar fuera del nuevo requisito.

No todos los modelos necesariamente perderán WhatsApp

La compatibilidad no depende únicamente del modelo del celular, sino de la versión de Android que tenga instalada.

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Los equipos que continúen utilizando Android 5.1, Android 5.0 o versiones anteriores y que no puedan actualizarse a Android 6.0 o superior perderán la compatibilidad con WhatsApp.

¿Cómo saber si su celular está afectado?

Los usuarios pueden revisar la versión de Android desde Ajustes y buscar el apartado de Información del teléfono, Acerca del dispositivo o Actualización de software, dependiendo del modelo.

Si el equipo tiene una versión anterior a Android 6.0 y no existe una actualización oficial disponible, ya no cumplirá con los requisitos de WhatsApp.

¿Qué recomienda WhatsApp?

Antes de cambiar de teléfono, se recomienda realizar una copia de seguridad de los chats para evitar la pérdida de conversaciones, fotografías y otros archivos almacenados en la aplicación.

Con información de Infobae.