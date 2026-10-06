La forma en la que el OIJ descubrió que abuelo abusaba a su nieta

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Una investigación de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) permitió identificar a un hombre de 70 años como sospechoso de abusar sexualmente de su nieta, de apenas cuatro años, y grabar los hechos.

El caso se conoció luego de que los investigadores detectaran seis videos de pornografía infantil que habrían sido grabados en la vivienda del sospechoso y posteriormente difundidos.

Investigación inició en agosto

El trabajo policial se desarrolla desde agosto y llevó a los agentes hasta una vivienda ubicada en Esterillos de Parrita, Puntarenas, donde este martes realizaron un allanamiento minutos después de las 6 a. m.

Según la investigación, el hombre, de apellidos González Meinar, vivía en la casa junto con su hija, la menor de cuatro años y otros cuatro niños.

Los seis videos permitieron a los investigadores determinar que los hechos denunciados habrían ocurrido dentro de la misma vivienda. Por estos hechos, al sospechoso se le atribuye, entre otros, el delito de producción de pornografía infantil.

También encontraron otros 150 videos

Durante la investigación, las autoridades determinaron además que el sospechoso mantenía almacenados en sus dispositivos electrónicos alrededor de 150 videos de pornografía infantil.

De acuerdo con la información suministrada, estos archivos no los produjo él, sino que los compartieron en grupos y redes sociales a los que tenía acceso.

OIJ teme por otros menores

La presencia de otros cuatro menores en la vivienda fue uno de los motivos por los que las autoridades consideraron urgente realizar el allanamiento.

Los investigadores incluso mantienen la sospecha de que otros niños podrían haber sido víctimas, por lo que el caso continúa bajo investigación.

En el operativo se decomisaron dos tabletas, una computadora, tres teléfonos celulares, cuatro discos duros, una memoria USB y una tarjeta microSD.

Además, los agentes localizaron dos armas de fuego, una pistola y una escopeta, que estarían vinculadas al sospechoso.

Vecinos habían observado comportamientos extraños

Durante la cobertura del operativo, vecinos de la zona señalaron que habían observado situaciones que les generaban sospechas.

Según sus testimonios, el adulto mayor acostumbraba llevar a la niña a lugares alejados y oscuros. También indicaron que les llamaba la atención que los cinco menores que vivían en la casa aparentemente no asistían a la escuela.

Un especialista consultado durante la cobertura explicó que, ante una sospecha de abuso contra un menor, no es necesario contar con pruebas para alertar a las autoridades.

La recomendación es comunicar cualquier situación sospechosa al 911, para que sean las instituciones correspondientes las que determinen si existe un delito y continúen con la investigación.