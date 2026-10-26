Muere reconocido streamer a sus 30 años

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El creador de contenido salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, falleció a los 30 años en Monterrey, Nuevo León, México.

La noticia fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien indicó que conversó con la familia del streamer.

¿Qué se sabe sobre la muerte del streamer?

Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento. Hasta ahora, no se han divulgado detalles oficiales sobre las circunstancias en las que ocurrió.

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Komanche era conocido por su contenido en plataformas digitales y por su participación en el mundo del streaming y los videojuegos.

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