(VIDEO) Motociclista le toca partes íntimas a mujer en vía pública

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un video captó el momento en que un motociclista se acerca por detrás a una mujer que viajaba en bicicleta y le toca los glúteos sin su consentimiento, en Puente Salas de Barva, Heredia.

Las imágenes, grabadas por una cámara trasera instalada en la bicicleta de la mujer, muestran cómo el sujeto conduce hasta acercarse a ella y realiza el presunto tocamiento antes de continuar su camino.

Solicitan ayuda para identificar al motociclista

Tras lo ocurrido, se solicita la colaboración ciudadana para identificar al motociclista y aportar información que permita dar con su paradero.

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El video generó indignación en redes sociales, donde usuarios reaccionaron al hecho y cuestionaron este tipo de conductas en espacios públicos.

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