Tres menores son sospechosos de participar en asesinato de Kevin Kirby

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a tres menores de edad como sospechosos de participar en el homicidio de Kevin Kirby Jiménez, cuyo cuerpo fue localizado en octubre de 2025 debajo del puente sobre el río María Aguilar, en Hatillo 8.

Las detenciones se realizaron este miércoles como parte de dos allanamientos relacionados con la investigación del crimen.

¿Quiénes fueron detenidos?

Según informó el director del OIJ, Michael Soto, se trata de un hombre de 15 años y dos mujeres de 16 y 17 años.

Los menores serán puestos a las órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente.

¿Qué habría ocurrido?

De acuerdo con la investigación preliminar, Kirby habría contactado a dos mujeres para salir de fiesta. Los tres fueron vistos en una licorera y posteriormente se trasladaron hasta el sector de María Reina, donde aparentemente buscaban conseguir droga.

Según la hipótesis policial, Kirby habría sido privado de su libertad e introducido en una vivienda cercana. Allí, en apariencia, fue golpeado y torturado para obtener las claves de sus tarjetas y sustraerle dinero.

Posteriormente, habría sido asesinado.

Trasladaron el cuerpo en una motocicleta

El OIJ sostiene preliminarmente que, después del homicidio, el cuerpo fue colocado en una motocicleta y trasladado durante la madrugada hasta un puente, donde fue lanzado.

Kirby había desaparecido el 28 de septiembre de 2025 y su cuerpo fue localizado el 1 de octubre debajo del puente sobre el río María Aguilar.

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Además, el vehículo de la víctima fue localizado días después en Atenas.

Investigación continúa

Soto señaló que el OIJ no descarta la participación de personas adultas en el crimen y que las investigaciones continúan para determinar si hubo más involucrados.

La publicación de videos relacionados con el caso también permitió recibir información confidencial que ayudó a identificar a algunos de los sospechosos.