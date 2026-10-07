¿Qué habría provocado la balacera donde murió guarda de Ebáis?

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Una balacera registrada frente al Ebáis de Concepción de Alajuelita dejó dos hombres fallecidos, entre ellos un oficial de seguridad de 64 años que, según la información preliminar, habría quedado en medio del ataque.

¿Quién era el objetivo?

De manera preliminar, el blanco de los gatilleros era Jaime Antonio Álvarez García, quien llegó al centro médico para una cita. Los sujetos le dispararon en múltiples ocasiones y murió en el sitio.

Según información extraoficial, Álvarez habría estado relacionado con una estructura criminal de la zona y mantenía una disputa con otros grupos por el control territorial para la venta de drogas.

Guarda es sería víctima colateral

Durante el ataque también balearon a José Efraín Agüero Salazar, de 64 años, quien se encontraba preparándose para iniciar su jornada como oficial de seguridad del centro médico.

El hombre murió en el lugar, por lo que las autoridades lo consideran, de manera preliminar, una víctima colateral del tiroteo.

¿Qué habría provocado el ataque?

De acuerdo con la información preliminar manejada en el reporte, el crimen estaría relacionado con un enfrentamiento entre organizaciones criminales que disputan territorios para la venta de drogas.

Además, información extraoficial señala que el asesinato de Álvarez lo ordenó la organización conocida como los Lara, debido a la disputa que mantienen con otras estructuras criminales de los barrios del sur de San José.

Las circunstancias y responsables del ataque deberán ser determinadas por las autoridades mediante la investigación correspondiente.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.