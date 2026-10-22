Capturan joven sospechoso de difundir videos de abuso sexual infantil

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Un hombre de apellido Herrera, de 23 años, se detuvo la mañana de este jueves durante un allanamiento en una vivienda en Matina, Limón, como sospechoso de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la investigación inició en febrero, luego de identificar a un usuario que, aparentemente, almacenaba y difundía imágenes y videos de este tipo mediante un servicio de almacenamiento en la nube.
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El allanamiento comenzó a las 5 a. m. y permitió el decomiso de celulares y computadoras que se analizarán como parte de la investigación.
El sospechoso se presentará ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.
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