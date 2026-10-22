Capturan joven sospechoso de difundir videos de abuso sexual infantil

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un hombre de apellido Herrera, de 23 años, se detuvo la mañana de este jueves durante un allanamiento en una vivienda en Matina, Limón, como sospechoso de tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la investigación inició en febrero, luego de identificar a un usuario que, aparentemente, almacenaba y difundía imágenes y videos de este tipo mediante un servicio de almacenamiento en la nube.

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Decomisaron dispositivos electrónicos

El allanamiento comenzó a las 5 a. m. y permitió el decomiso de celulares y computadoras que se analizarán como parte de la investigación.

El sospechoso se presentará ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

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